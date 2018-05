Grande Fratello 15 nel caos dopo la decisione degli sponsor di abbandonare il reality ritenuto trash. Non solo altri brand come Acqua Santa Croce e Consilia hanno deciso di lasciare e dissociarsi dal programma condotto da Barbara d'Urso ma la produzione sarebbe entrata nella Casa di Cinecittà per sequestrare pure i materassi e le lenzuola usate dai concorrenti. Sui social è immediatamente scoppiato il giallo. In realtà Filippo aveva nascosto per scherzo i materassi di Danilo Aquino e Luigi Favoloso nel magazzino ma subito dopo sarebbe scattato il blitz della produzione del reality che avrebbe ritirato anche le lenzuola: le telecamere hanno registrato uno degli autori mentre entra nella Casa e porta via tutto.