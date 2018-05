Simone Coccia Colaiuta sex-personal trainer di Ken. E l'allenamento al Grande Fratello è a luci rosse

Nel Lido Carmelita del Grande Fratello 2018 comincia l'allenamento: il personal trainer è Simone Coccia Colaiuta, l'allievo il Ken umano Angelo Sanzio. Così tra sollevamento pesi e guantoni parte la missione nella Casa del GF15 ma le battute del fidanzato della deputata Pd Stefania Pezzopane all'altro concorrente Angelo Sanzio sono pesanti e a sfondo sessuale. "Prova ad assumere questa posizione: "Sedere in dentro, schiena in fuori... Poi tu questa postura la conosci bene" dice Simone. Angelo ride e l'allenamento non passa inosservato. Ecco com'è andata

Come se la sarà cavata il protagonista della missione scelta proprio da voi? #GF15 pic.twitter.com/gXkxFyoCfE — Grande Fratello (@GrandeFratello) 12 maggio 2018