Grande Fratello, lo sfogo di Aida contro gli ex coinquilini: "Non me lo meritavo"

Il Grande Fratello 15 va avanti senza Aida Nizar, la concorrente eliminata tra polemiche e sospetti per il televoto. Intanto la vulcanica spagnola ha affidato il suo pensiero ai social e su Instagram ha pubblicato un post in cui si sfoga dopo l'avventura nella Casa di Cinecittà: "Una pagina triste, non meritavo di uscire".

"L'abrazo che non dimenticare mai di una donna in gamba @barbaracarmelitadurso …. questa è una delle pagine più tristi della mia vita .. si è infranto un sogno .. primo perché non meritavo di uscire secondo solo io so quanto impegno e sacrificio ho impiegato per raggiungere il mio obbiettivo.. venire qui in italia ….nella casa regnava l’ozio. Invece Aida si impegnava ogni giorno a migliorare il suo italiano .. Aida ha rallegrato il suo pubblico .. ha trasmesso una grande gioia di vivere .. l’entusiasmo di amare se stessi e gli altri.. ha insegnato a lottare per i propri sogni .. ha consumato una penna per poter scrivere tutto questo.. Aida è convinta che ha lasciato un impronta nel cuore degli italiani .. la vita è come un bel libro .. le brutte pagine si strappano. si volta pagina perché le pagine più belle sono ancora da scrivere .. ed il mio sogno è lavorare con una donna meravigliosa di nome barbara a domenica live!!!..una donna che ha capito subito com'era Aida.. una donna con una gran voglia di vivere da condividere con il mondo intero .. come dice barbara "il cielo guarda” il mio sogno e’ diventato realtà .. voglio condividere con il mondo intero .. .. il mio sogno si è realizzato .. grazie".

Barbara d'Urso ha più volte detto che la Nizar sarà cooptata nelle sue trasmissioni televisive. Martedì prossimo, probabilmente, rientrerà in Casa per un confronto con gli ex coinquilini del Grande Fratello.