Epic fail del Grande Fratello, va in onda Alessia Prete sul water

Incredibile errore tecnico al Grande Fratello. Per qualche istante sono andate in onda delle immagini della concorrente Alessia Prete mentre era in bagno, seduta sul water.

"Per un errore tecnico sono stati trasmessi per pochissimi secondi immagini di una telecamera di sicurezza posizionata nel bagno della Casa (immagini che non possono essere divulgate per regolamento, ndr). La produzione di Grande Fratello si scusa con il pubblico e con la diretta interessata per l'accaduto", spiega in un tweet l'account ufficiale del Grande Fratello, ma proprio sui social - dove è circolato uno screenshot delle riprese incriminate - infuoca la polemica tra accuse di trash estremo al reality di Canale 5 e consigli ad Alessia affinché percorra le vie legali per l'epic fail.