Grande Fratello, tra Mariana e Luigi Favoloso volano gli insulti

Ancora un litigio tra Mariana Falace e Luigi Favoloso. I due concorrenti del Grande Fratello 15 non trovano un punto d’incontro soprattutto dopo che Barbara d’Urso, la conduttrice del reality show di Canale 5, ha rivelato che Patrizia Bonetti era uscita per colpa della nomination di Mariana. "Sei un bullo" ha detto Mariana a Luigi che ha replicato: "Figura da cioccolataia".

Ieri sera a cena, Luigi ha stuzzicato di nuovo la campana che ha ribadito: “Era un mio diritto non dire chi avevo nominato, fa parte del gioco. Non sono stata falsa” e quello trionfo per aver passato il televoto: “Non sei intelligente quanto Patti. Credo che lei non abbia fatto una brutta figura, te non ce l’hai detto e hai incolpato Veronica”. Il battibecco è poi ripreso oggi con Luigi che tentava di chiarire nonostante il no della gieffina: “Io non ho niente da dire. La differenza tra me e te è che prendo quest’esperienza come un gioco. Se esco sono contenta, non vedo l’ora di tornare dalla mia famiglia. La vita vera è fuori, non qui dentro” e il mefistofelico Favoloso con finto vittimismo: “Ma perché mi offendi? Io voglio solo che ti integri con il gruppo, non vedi che non ti parla nessuno?!”, la Falace però non si è tirata indietro: “Quanto sei falso, dici cose non vere apposta. Sei un provocatore, sei un bullo”.

In confessionale, l’ex fidanzato di Nina Moric (che da alcuni indizi seminati su Instagram sembra averci ripensato) ha aggiunto:”Mariana ha fatto la figura della cioccolataia”.