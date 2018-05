Grande Fratello, Nina Moric sbotta e minaccia

Nina Moric, ex compagna di Luigi Favoloso, attuale concorrente del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso ogni martedì su Canale 5, minaccia querele: “Mai rilasciato interviste”. Sul suo profilo Instagram, la splendida modella croata ha rilasciato un post in merito a un’intervista riportata dal settimanale “Oggi” e specificato: “Non ho mai rilasciato questa intervista. Da ora in poi ci penserà il mio avvocato! CHIARO!!!!!!! Che schifo strumentalizzare le persone per scopi loschi!!!!!!!! È consigliabile servirsi della menzogna solo nelle grandi occasioni, considerandola come un rimedio eroico al quale si mette mano solo nei casi di emergenza: la menzogna è uno di quei medicinali che presentano rischio di assuefazione. Io sono indignata perché certi giornalisti strumentalizzano la mia vita scrivendo cose mai pronunciate dalla mia bocca!!!!! Trovate un altro avversario, altrimenti procedo penalmente. Cordiali saluti”.

A chi la invitava a essere più riservata ha replicato dura: “Rispondo quando non vedo cose veritiere. Quello che ha sparato cavolate non sono io. Qualcuno ha confuso il confessionale di GF con il confessionale fatto davanti a un prete”, mentre a chi le suggeriva di non soffrire ha scritto: “Io non soffro per nessuno. Penso solo ed esclusivamente a mio figlio. Perciò basta, vittimismo non mi appartiene”. Nella presunta intervista, la Moric avrebbe detto: “In questo momento la priorità è il rapporto con mio figlio Carlos. Favoloso? Vedremo. Non so. Intanto i suoi vestiti sono ancora lì, nel nostro armadio”.