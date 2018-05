Da Aida a Malgioglio, sospetti sul Grande Fratello

A "Pomeriggio Cinque" Barbara d’Urso replica ai sospetti del web sull'eliminazione di Aida Nizar riportati ieri sera in un servizio di "Striscia la Notizia". La conduttrice del Grande Fratello manda in onda il servizio del tg satirico e replica: “Quello che è apparso nelle mie Instagram Stories è il gobbo per le prove che facciamo lunedì sera. “Eventuale” in italiano significa “nel caso che…”, facciamo le prove supponendo l’eventuale uscita di uno dei quattro nominati e prepariamo un servizio per ognuno di quelli che sono in nomination, in questo caso Aida, Luigi, Simone e Alberto. Quando esce il concorrente, mettiamo in atto una delle quattro prove".

E sul fatto che Cristiano Malgioglio si fosse girato chiedendo cosa fare a un certo Tommaso: "Lui era in protesta con Aida e voleva uscire dallo studio. Poi ha cominciato a stargli simpatica e allora si è solo girato. Io non svicolo, spiego tutto. Semplicemente non vedeva il monitor dove andava in onda il filmato con i best moment di Aida, quindi chiedeva quando girarsi per non interrompere il video. È tutto molto semplice, io non svicolo. Non c'è niente di taroccato. E come già precisato: come si fa a taroccare un televoto del 51% su quattro in nomination?!". Queste le spiegazioni della d'Urso che non ha detto nulla sul cuore rosa già pronto di Simona Izzo con il nome della spagnola e mostrato solo all’ingresso dell’eliminata.