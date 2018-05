Grande Fratello, Barbara D'Urso: ecco la verità sull'eliminazione di Aida

A “Pomeriggio Cinque”, Barbara d’Urso sceglie di replicare ai sospetti del web sull’eliminazione di Aida Nizar dal Gf15 e “giustifica” lo spoiler delle sue Instagram Stories. La d’Urso celebra l’audience di martedì sera sottolineando che quei numeri non si vedevano dalle prime edizioni del Grande Fratello e affronta il tema caldo Aida Nizar: “Io l’adoro, ora lo posso dire. E’ esagerata e mi piace. In settimana eravamo stupiti di quanti la volessero fuori perché su quattro in nomination la percentuale era altissima. E’ uscita con il 51% e ha toccato il 55. Quando facevamo le prove, come si fa sempre abbiamo messo "eventuale concorrente" confronto con Malgioglio e immaginavamo che potesse essere lei perché vedevamo la percentuale. Ripeto, ci ha stupito perché i social sono impazziti per lei. Però voglio dire ai suoi fan che Aida non sparisce, no, no. Il suo Gf non è finito. Tornerà, la rivedrete molto al mio fianco”. La d’Urso si dice amica dei social per piazzare l’affondo: “Leggo che il voto sarebbe stato taroccato, io amo il popolo del web, ma quando leggo "voto taroccato" mi viene da sorridere. E’ impossibile, non è nemmeno come una volta, c’è un solo voto a disposizione. Capisco che i fan di Aida lo pensino ma vi assicuro che non è così”. La d’Urso, consapevole che il web le imputa di aver lasciato dentro il bullo e di aver di fatto punito la vittima, ha mandato un messaggio subliminale: “Luigi è rimasto, adesso ripensa a Nina però ne ha combinate diverse, l’ho sempre dovuto richiamare e vedo che abbassa la testa, ma adesso siamo alla quarta puntata: o si calma o si calma”.