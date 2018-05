Patrizia Bonetti e Mariana Falace, rispettivamente ex e attuale concorrente del Grande Fratello 15, condotto da Barbara d’Urso ogni martedì su Canale 5, hanno avuto un acceso confronto sulla nomination e su Luigi Favoloso da CasaPound.



Patrizia Bonetti, vestito nero a fasciarle il bel corpo e stivaloni rosso fuoco fino alla gola, entra decisa nella casa del Grande Fratello dopo che la d’Urso ha mandato una clip con le bugie, i depistaggi e gli strusciamenti di Mariana Falace. La mora 22enne parte a tavoletta: “Non salutarmi e siediti. Sei una schifosa ed è dire poco, è un diminutivo, hai fatto ricadere odio su Aida, le hai dato colpe che non aveva. Perché mi hai fatto accanire contro Aida? Come hai potuto? Hai dato del falso a Luigi e Veronica, poi ad Alessia, ma con che faccia hai fatto tutto questo? Cosa credi di non uscire mai da qua? Ti ha visto tutta Italia. Sei disgustosa, mi asciugavi le lacrime e mi avevi nominata. E poi… Luigi non l’hai mai calcolato, non stavi mai con noi. Io ho voglia di copertine? Non sono io quella che gira sempre nuda e con le tette di fuori. Voglio capire se sei stupida o pazza? Sei una bugiarda, falsa e schifosa. Fai pena. Potrei dire molte altre cose ma non c’è spazio per te nella mia vita”.

La bionda napoletana non ha chiesto scusa per la nomination ma ha provato a giustificarsi ricordando episodi di piccolo conto che l’avevano infastidita inducendola a nominarla. Successivamente la Bonetti ha avuto modo di parlare con Luigi Favoloso, con il quale era nata un'intesa, ma l’incontro non è andato come si aspettava. L’imprenditore campano praticamente non l’ha smusata e ha dichiarato di voler incontrare e parlare con l’ex Nina Moric prima di prendere qualsiasi decisione. Capita l’antifona, la Bonetti se n’è andata con la coda tra le gambe.