Alessia e Matteo, la nuova coppia del Grande Fratello alla prova del nove. Ma lei trema ancora

Alessia Prete e Matteo Gentili sono entrati da coinquilini all’interno della casa del Grande Fratello 15, condotto da Barbara d’Urso, e usciranno da fidanzati. Potere della convivenza forzata, diciamo così.



Ieri, durante la quarta puntata del Gf15, la conduttrice, come da scaletta, ha messo alla prova Alessia chiamandola in una stanza segreta e rivelandole che Paola Di Benedetto e Francesco Monte, i due naufraghi dell’Isola dei Famosi, si erano lasciati. La giovane aveva due opzioni: strappare la busta con l’articolo di giornale e tacere o mettere al corrente Matteo così da avere un’ulteriore verifica del loro grande amore. E qui è partito un siparietto di una tristezza seconda solo al carattere di Veronica Satti. Alessia era molto agitata alla notizia, visibilmente scossa camminava su e giù per la camera e ha detto chiaramente che strappava la busta e stava zitta perché “ne abbiamo già parlato, sono sicura di quello che pensa, i suoi occhi non mentono, mi ha detto cose importanti e gli credo”.

Era impaurita alla reazione e avrebbe voluto tempo per essere più sicura dei sentimenti del bel viareggino. Così però saltavano 15 minuti buoni di trasmissione e la d’Urso, da brava mamma di famiglia (tipo la matrigna con Cenerentola per intenderci), ha iniziato rapida opera di convincimento: “Non voglio influenzarti in alcun modo, ma sei sicura? Pensaci bene, state tante ore insieme, magari ti sfugge una confidenza e poi arriva a lui. Oppure qualcuno che urla da fuori. Ma se sei sicura strappa la busta e non lo saprà mai (il che è una contraddizione, ma pazienza, nda). Non voglio influenzarti, ma poiché siete due bravi ragazzi, molto seri, mi dispiacerebbe se nascessero problemi perché sei stata zitta, valuta tutto” e quella giustamente: “Ma lei ha detto che pensa ancora a Matteo?”, “No, questo no”. Simona Izzo e Cristiano Malgioglio sono andati in soccorso di Barbarella: “Devi dirglielo, affronta le tue paure, non strappare la busta, questa è un’importante prova d’amore”.

Va be’, era chiaro pure a un sordo che doveva dirlo a Matteo così da fargli fare una bella figura e puntellare la credibilità della seconda love story del Gf. Dopo essere stata “manipolata”, Alessia va dal fidanzatino, glielo dice e quello: “E allora? Non cambio idea. Non mi interessa. Lei ha chiuso quando è venuta qui due settimane fa e io avevo chiuso quattro mesi fa”. Ecco, noi lo sapevamo, Barbie, come la chiama affettuosamente il cattivo esempio deambulante Baye Dame, che ieri sera ha dato prova di cosa significhi non infliggere sanzioni certe, no ed esulta per il bacio. Crash test superato.