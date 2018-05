Grande Fratello, Aida fuori ma sempre nei pensieri di Baye Dame e degli ex coinquilini

Baye Dame Dia, prima di essere ospite di "Ultime dalla casa" su Mediaset Extra, ha rivelato un retroscena in merito al suo ingresso di ieri sera nella Casa del Grande Fratello. Su Instagram ha scritto: “Sono entrato con delle direttive da rispettare! Sarei dovuto entrare per consolare e salutare Lucia e Danilo senza poter parlare di nuovo del "caso Aida-Baye", così ho fatto (…) volevo portarle dei fiori ma mi è stato IMPEDITO”.

Intanto, i gieffini continuano a prendere in giro Aida Nizar (usata per alzare gli ascolti e poi buttata via). Filippo Contri, il cui atteggiamento da troglodita è passato sotto silenzio, ha detto a Lucia Bramieri: “Ma quali amici avrà mai fuori, non ci posso credere, giusto Marco Ferri (che amico non è, nda)” e la sciura milanese: “Mamma mia che donna, fatico a comprendere come si possa essere così, che bello trovare lo zucchero. Vedi? Non c’è più la sua dispensa privata” e Alessia Prete: “Che giornata rilassante, non sto sul chi va là nel timore che qualcuno urli”. In giardino però Danilo Aquino sollevava tutte le sue perplessità sull’indole violenta e prepotente di Luigi Favoloso: “Ora ho capito esattamente chi è, speriamo che non superi un certo limite, come dire qualcosa su mia madre, altrimenti succede un casino”.