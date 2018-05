Grande Fratello, rischia Favoloso. E Patrizia Bonetti rientra nella Casa

Barbara d’Urso, padrona di casa del Grande Fratello 15, durante “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”, ha seminato numerosi indizi in vista della quarta puntata del reality show di Canale 5 in onda martedì 8 maggio alle 21.40. Ecco tutte le anticipazioni:

Domani entrerà Rodrigo Alves il Ken umano, non è chiaro se sarà un nuovo concorrente a tutti gli effetti o solo un ospite per una settimana. Sarà divertente vedere il confronto con Angelo Sanzio il Ken italiano. Aida Nizar avrà un faccia a faccia con Marco Ferri: i due litigarono furiosamente al Gf spagnolo perché la Nizar era convinta che lui la desiderasse. Di recente l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha smentito una brutta leggenda su Aida: “Per quanto non la sopporti devo dire che è assolutamente falso che abbia fatto la c**ca in casa”.

Grande attesa per il ritorno dell'eliminata Patrizia Bonetti. La giovane bolognese rientrerà nella casa di Cinecittà per parlare con Luigi Favoloso e sbugiardare Mariana Falace sulla nomination che in pratica l’ha estromessa dal gioco. La bionda gieffina non ha mai ammesso di essere stata lei a "tradire" l'amica e a tutt’oggi fa opera di depistaggio. La Bonetti dirà la sua anche sugli atteggiamenti troppo intimi di Mariana con Favoloso.

Inoltre, la d’Urso si è preparata il terreno per un’importante rivelazione: avrà l’ingrato compito di svelare a Matteo Gentili che la sua ex Paola Di Benedetto ha lasciato Francesco Monte e dunque è di nuovo libera. Come la prenderà Alessia Prete? La giovane teme un ritorno di fiamma, ma l’ex calciatore le ha assicurato: “Fra te e lei sceglierei sempre te”.

Infine, uno tra Aida Nizar, Simone Coccia, Luigi Favoloso e Alberto Mezzetti lascerà il gioco e potrebbe esserci una seconda eliminazione a sorpresa considerando che quest’edizione del Grande Fratello dura solo due mesi.