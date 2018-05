Grande Fratello, Lucia Bramieri delira e aizza i coinquilini contro Aida

La “telegattara” appoggia in tutto e per tutto Luigi Favoloso da CasaPound ritenendo che abbia una personalità forte e carismatica (“un compagno di viaggio molto più interessante di Alberto o Simone”). Ieri si è ringalluzzita alla notizia che qualcuno aveva urlato contro la spagnola: “Quel Aida tornate in Spagna vale una vita meravigliosa, scusate non abbiamo i tacchi, i gioielli, siamo qua come dei poveri reclusi, ma siamo felici se Aida torna in Spagnaaa” e ancora: “Italiani non deludeteci, eliminate Aida. Se non esce lei esco io”. Tutti a ridere, da Angelo Sanzio e Simone Coccia, da Alberto Mezzetti a Lucia Orlando. E pensare che, dopo la squalifica di Baye Dame, aveva promesso a Barbarella: "Sono la più grande, abbiamo sbagliato. Non ti preoccupare ci penso io a seminare pace in casa, ci penso io a riportare il giusto equilibrio in casa".

La Bramieri aveva un colpo in canna anche per l’opinionista di Barbara d’Urso, Karina Cascella: “Uscita da qui non voglio di certo stare al salotto a litigare con Karina Cascella o continuare il teatrino con Aida. Mi piacerebbe che mi venisse dedicato uno spazio per parlare della cultura che ho portato”. La Cascella, avvisata da alcuni followers su Instagram ha ironizzato: “Cultura?! Sono certa che condurrà il Festival di Sanremo quando esce dalla Casa, ma per piacere lasciatela lì nel suo delirio. Se tutto va bene quando esce Domenica Live ha terminato la stagione e quindi magari riesco anche a evitare lei e la sua ignoranza”. Il pensiero della Bramieri è sorprendente considerando che nel salotto della d’Urso non si è distinta per speculazioni filosofiche o per recensioni sull’opera artistica del Canaletto, ma per un telegatto di metallo conteso con la famiglia d’origine del marito.