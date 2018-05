Grande Fratello, è nata un'altra coppia ma nessuno ci crede

Primo bacio appassionato tra Alessia Prete e Matteo Gentili, i concorrenti del Gf15, il reality show condotto da Barbara d’Urso. Ma i social e l’opinionista Karina Cascella sono molto scettici sulla nuova love story nata sotto i riflettori di Cinecittà. Alessia Prete e Matteo Gentili sono belli, giovani e subito innamorati. Sembra un amore di convenienza, ma perché essere così malpensanti? A rivelare il primo bacio della seconda coppia del Grande Fratello è stata Barbara d’Urso a “Domenica Live”. La conduttrice aveva previsto quest’amore in tempi non sospetti, cioè dal primo giorno del Gf.

Alessia e Matteo si sono avvicinati gradualmente e sabato, dopo le due di notte (fortunata esclusiva per la diretta domenicale, nda), è scoccato il tanto atteso primo bacio. Matteo è convinto che la loro storia sarà argomento di discussione durante la quarta puntata del Gf15: “Vedrai che ci dedicheranno una clip, ci avranno fatto delle belle foto”, ma ieri sera, la gieffina ha espresso i suoi timori in merito all’ex Paola Di Benedetto: “Non la conosco e non posso esprimermi, ma ho dei dubbi, credo che te possa ancora pensarci”. L’ex calciatore però l’ha rassicurata: “Dopo quello che mi ha fatto, non ci tornerei mai più insieme. In confessionale ho dichiarato che più ti conosco più mi piaci”. I due sono rimasti accoccolati in giardino ma non hanno scaldato i cuori del pubblico che crede sia una storia da reality e ha ironizzato: “Qualcuno dica a Matteo che Paola ha lasciato Francesco Monte”. Più dura, a “Domenica Live”, Karina Cascella: “Non ci credo a questi amori perché usciti dalla casa durano un quarto d’ora”.