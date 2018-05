Grande Fratello, la confessione di Aida inguaia Simone Coccia Colaiuta

Aida Nizar e Luigi Favoloso, due dei concorrenti più discussi del Grande Fratello 15, si sono confrontati sul loro percorso all’interno della Casa di Cinecittà in attesa del verdetto del pubblico e l’iberica ha messo a nudo l’ipocrisia di Simone Coccia Colaiuta: “Voleva che dicessi in diretta che mi era stato vicino, ma quando mi hanno punito si è allontanato”.



Luigi Favoloso stava stuzzicando di nuovo Aida: “Oggi ho deciso che ti voglio bene, oggi mi sei simpatica. Quando uscirai di qui ti ricorderai di me e ti mancherò. Lo sai che è così. Esco io perché la gente vuole vedere cosa faccio fuori”, ma con aria per nulla accondiscendente la Nizar ha risposto: “Tu mi hai fatto veramente soffrire, io non mi sono mai meritato la tua cattiveria, mi hai ferito tantissimo. È cambiato tutto quando mi hai detto che ero arrogante. Erano passati 10 minuti dal mio ingresso. Mai ho ricevuto tanta cattiveria, non sono abituata. Tu e Alberto avete rovinato l’opportunità che avevo per farmi conoscere. Io credevo che Alberto avesse dei valori, per non parlare di Simone, che ipocrita”. E Favoloso: “Quel primo giorno ero in serata no, che ti devo dire… te ne sei accorta solo ora che Simone è falsissimo?! È dall’inizio che lo dico”. “Tu sei bipolare, un giorno così e il giorno dopo cattivo, ma Simone si muove secondo interesse” ha sottolineato Aida aggiungendo un retroscena finora inedito: “In puntata durante la squalifica, mi ha sussurrato nell’orecchio dì che solo Alberto e Simone ti sono stati vicino, poi quando sono stata punita ha cambiato faccia, sembrava che dicesse accidenti, non è buono stare dalla sua parte. Io nella vita sto vicina a un amico anche se gli altri non lo vogliono. E che dire di Lucia? Non pensavo che fosse così gelosa di me, ha fatto un brutto gesto ieri”.