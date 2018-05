Grande Fratello, l'onorevole Pezzopane difende Simone e se la prende con la Bramieri per gli sms hot

Stefania Pezzopane, l’onorevole del PD fidanzata con Simone Coccia Colaiuta, è stata ospite di Barbara d’Urso a “Domenica Live” e ha indicato in una concorrente del Grande Fratello la gola profonda della chat hot: “A proposito dei messaggini hot di Simone, se qualcuno li dà alla donna interessata vuole avvertirla, altrimenti se li propone a una rivista vuole dire che vuole diventare protagonista di qualcosa, che è in cerca di pubblicità”, la d’Urso domanda: “Parli della Bramieri?” e quella con un sorriso sornione: “Chiunque...Conosco Simone e so quanto sia giocherellone. Sono messaggini allusivi ma un amore profondo non finisce per qualche allusione. Stiamo insieme da 4 anni vuole dire che c’è qualcosa di importante. Sono molti i pregiudizi su di noi. La mia statura è argomento di discussioni orrende (il riferimento è al dispregiativo “nana” di Luigi). A chi non vado bene consiglio di andare da un bravo psicoterapeuta. Simone viene dalla strada ma a me non importa, non ho bisogno di amici finti. Invece di portarlo in un salotto buono, andiamo insieme a fare una passeggiata sul Gran Sasso e siamo più felici”. Durante l'intervista, la Pezzopane ha ringraziato la conduttrice per l'ospitata ma non l'ha mai guardata in faccia.