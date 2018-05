Grande Fratello, Patrizia Bonetti: sì al faccia a faccia con la "gattamorta" Mariana

A “Domenica Live”, Patrizia Bonetti, l’ultima eliminata dal Grande Fratello, contro Mariana Falace: “Mi dà fastidio, ci sta provando con Luigi” ovvero il fresco ex fidanzato di Nina Moric. E martedì entrerà nella Casa più spiata d’Italia.

La Bonetti mette subito in chiaro: “L’interesse di Mariana è nato negli ultimi 4 giorni. Prima non faceva parte del nostro entourage. E’ palese che ci sta provando con Luigi, palese. Interpreto bene quello che vedo. Mi innervosisce vedere cosa fa e mi dispiace che lei metta Veronica in cattiva luce”. Sulla nomination ancora sommersa, Patrizia rosica per il colpo basso: “Abbiamo un concetto di amicizia molto differente io e lei. Non me l’aspettavo da parte sua anche perché mi depistava, mi indirizzava verso le altre. Appena uscita dal confessionale accusò Veronica dicendo che era pazza, ma Veronica poi palesò il suo voto e allora gettò la colpa su Aida”. E così Barbara d’Urso annuncia che martedì sera Patrizia rientrerà nella casa del Gf per confrontarsi sia con Mariana sia con Luigi.

Sul rapporto con Luigi Favoloso: “Un bacio sarebbe scappato. Nina non mi riguarda, era lui che doveva gestirla in un altro modo. Lo so che era fidanzato, ma cosa ci devo fare? Non sono io fidanzata con Nina, era lui che doveva mettere dei paletti”. Dietro le insistenze della d’Urso che la richiama a un comportamento meno spregiudicato: “Non saremmo andati oltre, certo. E’ vero che ci stavamo contenendo, ne avevamo parlato e aspettavamo una decisione di Nina. Il futuro? Non so, dovrei vedere fuori perché i suoi atteggiamenti con Mariana non mi sono piaciuti, le ha permesso di avvicinarsi. Quindi devo capire chi sia lui fuori e lui deve capire chi sono io. Cosa mi piace di Luigi? E’ carismatico, ha una personalità forte, è stato un punto di riferimento, Nina ha avuto un grande uomo al suo fianco. Aggiungo anche che Luigi mi aveva confidato che la loro storia era al capolinea, che il rapporto era difficile a un anno e gli mancavano delle attenzioni. A Nina dico che non le ho mancato di rispetto, ma le cose si fanno in due, metà e metà. Gelosa di Nina? No, la gelosia non è un sentimento che mi appartiene. E’ stata la sua donna per 4 anni e quindi ha diritto a intervenire”.

L’ex gieffina dimostra di avere la stessa lucidità di una lampadina fulminata e dimostra tutti i suoi 23 anni di figlia di papà anche quando parla delle violenze dell’ex Stefano Ricucci: “Non è vero che sono caduta dalle scale come dice lui. Mi ha provocato dei danni dovuti a un’aggressione fisica. La persona che non sta bene è lui, non capisco come posso sostenere quella tesi. Le mie parole non sono campate in aria, ho tutte le prove. E’ un uomo senza dignità, dovrebbe contenersi con le dichiarazioni. Sono 3 anni che siamo in causa, a settembre vedremo”.

Dopo l’intervista “face to face”, gli opinionisti la polverizzano. Vladimir Luxuria: “Non devi infastidirti dell’atteggiamento di Mariana perché "chi la fa e l’aspetti", te non hai pensato a Nina. Luigi deve frenare la lingua, è uno che ha detto che la festa della Liberazione è una festa sbagliata. Ha scambiato la casa del Gf per CasaPound. Ma tu che hai subito violenza come hai potuto dire: dovevi fare la pipì addosso ad Aida?”, “Perché per ore aveva fatto credere che fossi stata io a vomitare. Ho dei problemi alimentari e quindi mi aveva fatto del male” è la risposta superficiale della Bonetti. Karina Cascella non si commuove: “E Favoloso? Che rispetto hai delle donne visto che sapevi che era fidanzato? E poi che ci facevi in giro a 17 anni con un 50enne? (Ricucci, nda)”. Baye Dame, ancora in collegamento, sindaca: “Patty, Mariana ce sta a prova’ come una disperata, ma tanto, tanto”. Eh ma lui è l’uomo che ama le donne.