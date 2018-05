Al Grande Fratello piomba Rodrigo, il Ken umano

Il Grande Fratello si arricchisce di un nuovo concorrente super trash. Entra Rodrigo Alves, il Ken umano. Martedì sera il bizzarro Rodrigo sarà un nuovo partecipante del reality show condotto da Barbara d’Urso. Lo ha annunciato la stessa conduttrice, mentre il Ken umano ha fatto un’Instagram Stories: “Ciao Barbara, martedì tornerò in Italia perché entrerò nella casa del GF. Col cuoreeee”. Come reagiranno gli attuali gieffini che finora si sono distinti per bullismo verso chi è eccentrico e per intolleranza verso chiunque abbia più di due cellulline grigie?!