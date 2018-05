Grande Fratello, Favoloso come una furia. E fa i conti sulle nomination: "Aida è fuori"

Luigi Favoloso, il bullo del Grande Fratello, si è svegliato con le stesse intenzioni belligeranti di ieri sera. Dopo aver provato a innescare un battibecco con Alberto Mezzetti, è andato in confessionale e ha dichiarato: “Secondo me Aida esce per la pizza di ieri. Credo che sia in trend topic su Twitter perché le persone la pensano come me. Credo che l’Italia sia molto contrariata da quel gesto”. Favoloso, che fino a ieri sera urlava di essere disinteressato all’eliminazione (“non me ne importa un c***o”), è fuori dalla realtà. Come se non si rendesse conto che in diretta si è vista l’ennesima prepotenza ai danni di Aida Nizar. La spagnola aveva messo un po’ di marmellata sul cornicione della pizza e l’ex di Nina Moric l’aveva rimproverata: “Ma che fai?!”, “Non la metto sul salato, solo qui perché non c’è pane”, ma Favoloso, sempre in cerca di una lite che porti alla squalifica dell’avversario (così da annullare il televoto che lo vede coinvolto, nda), ha fatto un paragone inaudito: “E’ uno sfregio per gli italiani, per noi la pizza è un monumento. E’ come se io cac***si sulla Sagrada Familia”.

La "telegatta" Lucia Bramieri si è dimostrata ancora più intollerante: “Non solo la pizza, anche la bottiglietta. Io non sono una persona che non fa intrugli nelle bottigliette. Se dobbiamo vedere cose nauseabonde allora lo dica. Deve tenerla coperta, è una cosa abbastanza disgustosa. Non è una questione di cattiveria. Con lei dobbiamo avere quattro paia di guanti bianchi, ma ti sembra normale Matteo?” e quello: “Non è normale, ma nemmeno da prenderla per il c**o tutto il tempo”.