Grande Fratello, Aida risorge. Pizza indigesta per gli inquilini della Casa

Aida Nizar come il “bennu”, l’uccello egiziano che risorgeva dalle sue ceneri. Dopo averla derisa per i problemi di salute e per aver messo la marmellata sul contorno della pizza (Luigi Favoloso è stato il più greve), ha pianto per la cattiveria dei coinquilini e ha passato la domenica sotto le coperte. Ma quando si è alzata era più bella e più forte di prima. E’ andata in giardino e ha urlato gioiosa: “Amo l’Italiaaaa, il Gf non rovinerà il mio amore per gli italiani, ma la pizza la mangio come mi pareeee e bastaaaa! E sono sicura che adesso in Italia tutti mangeranno la pizza dolce. Noi in Spagna abbiamo la tortilla e qualcuno la mangia con la salsa, qualcuno senza, uno con il prosciutto, uno con altro, ognuno la mangia come gli pare”.

“Puoi farmi piangere, puoi farmi soffrire, però distruggere Aida, MAI, nessuno avrà mai questo potere”

CHE DONNA #gf15 #aida pic.twitter.com/DGB3DC1h6s — #TeamAidaNizar (@Aidanizarvita) 6 maggio 2018

I coinquilini, buttati in modo sciatto sulle sdraio, sono rimasti annichiliti dalla forza d’animo della spagnola. Non riescono a spezzare Aida Nizar.