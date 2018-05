Grande Fratello, Luigi Favoloso accusa Aida ma fa una pessima figura

Aida Nizar sempre più capro espiatorio della Casa del Grande Fratello e c’è chi urla a sostegno di CasaPound Luigi Favoloso: “Sei il vincitore, Aida tornatene in Spagna”, mentre Lucia Bramieri si offende per i gioielli.

Patrizia Bonetti esce? E’ colpa di Aida. C’è l’uovo nel lavandino? E’ colpa di Aida. Ci sono le formiche? E’ colpa di Aida. La spagnola è il capro espiatorio dei gieffini che però prendono delle cantonate mostruose. Luigi ha trovato le formiche in camera e ha subito aizzato il branco contro Aida: “Venite, la moquette è piena di formiche. Vengono perché ha il cibo nascosto nelle valigie. Matteo e Alessia, allora? Adesso ditemi come mi devo comportare”. Mentre chiamavano Aida, Matteo ha scoperto che le formiche non arrivavano dalla valigia o dall’armadio della donna, ma da un buchetto vicino al bagno. Aida ha alzato la valigia e non solo non c’erano le formiche ma non c’era neppure del cibo nascosto. Ovviamente Luigi e company hanno fatto la solita figura barbina e si sono ben guardati da chiedere scusa.

Poco prima Lucia Bramieri, la telegattara braccio destro di CasaPound Favoloso, si era inalberata per una frecciatina della stessa Aida (riferita dal paciere Luigi): “Lucia ha 57 anni, si veste e si comporta come una ragazzina, sta senza trucco, senza gioielli”. La Bramieri si è sentita punta sul vivo: “Che problemi ha? Non mi interessava esibire i miei gioielli, sto benissimo così e mi sento a mio agio. Non c’era mica scritto di portare i gioielli, adesso esco e vado da Cartier e lo compro” e Luigi sottolinea: “Ma poi questi riferimenti all’età…”, proprio lui che non ha fatto altro che ripetere “non ha 42 anni, se ce li ha sono portati male con il c**o di una 60enne, mia madre a 47 è tostissima”.

Favoloso era galvanizzato dalle urla di una fan dall’altra parte del muro: “Aida tornatene in Spagna, Luigi vinci per noi!”. La spagnola ha incassato, mentre Favoloso ha iniziato a prenderla in giro. Peggio ha fatto la Bramieri: “Davvero?! Grazie, grazie, chiunque tu sia, grazie con il cuore”. A nulla è servito quanto riferito da Angelo Sanzio: “Stiamo parlando con calma, guarda che Aida non ti ha detto "fai schifo", ma il tuo comportamento fa schifo”, “Ah quindi così ha rigirato la frittata? Tanto quello che pensa lei non è coerente, cambia idea da un giorno all’altro. Io non le ho fatto proprio niente”. In realtà ha ragione la Nizar: dai filmati si vede chiaramente il momento in cui Lucia B. afferma: “Io non faccio intrugli, la tua bottiglietta mi fa venire la nausea” e Aida: “A me fa venire la nausea la tua cattiveria, la gelosia e l’invidia che tu hai per me”.