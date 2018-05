Grande Fratello, inquilini senza pietà con Aida Nizar

I concorrenti del Grande Fratello sono senza pietà. Dopo gli sberleffi, le prese in giro, gli insulti veri e propri della notte scorsa, Aida Nizar non è riuscita ad alzarsi dal letto. Angelo Sanzio voleva portarle il pranzo a letto, ma “Crudelia Demon” Lucia Bramieri lo ha fermato: “Tanto si dovrà alzare, dovrà pur mangiare, fare la pipì”. E il Ken umano ha eseguito l’ordine del gruppo ignaro di quanto Aida sia molto amata dai telespettatori. A “Domenica Live”, l’ex gieffino Marco Predolin ha speso belle parole per la spagnola: “E’ l’unica con un carattere vero lì dentro e per me vincerà il Grande Fratello”.