Luigi Favoloso a rischio eliminazione. E il Grande Fratello bacchetta l'ex di Nina Moric

Il bulletto di CasaPound, Luigi Favoloso, pare aver deluso le aspettative degli autori, ma di sicuro sta sfiancando i coinquilini del Grande Fratello 15 che sperano in una sua uscita martedì prossimo. L’ex fidanzato di Nina Moric ha montato una lite con Mariana Falace per un sugo: "Sei uguale a Danilo, sei banale". E lei: "Sei un istigatore". Mariana ha fatto una battuta a Luigi: "Amore, hai cucinato per due settimane e Lucia ti ha superato con un sugo". Il ragazzo si è adombrato e nonostante le scuse le ha risposto: “Sei fuori luogo. Molto simile a Danilo, identici e spiaccicati. Hai qualcosa di Danilo e di Aida. Non hai un'attitudine all’ironia, ti trovo banale e superficiale. Ho sopportato e sono stato zitto perché ti voglio bene, ma basta. Dovresti leggere il codice di Amurabi potrebbe aprirti la mente. Devi leggere di più, tanto di più". Mariana ha replicato: "Era solo una battuta, ti ho chiesto scusa. Tu stai fuori Sei una persona estremamente pesante".

Favoloso sorriso beffardo ha continuato a provocarla e la bionda napoletana: “Non ho parole, tu vuoi farmi ingrippare, io esco pazza più di te. Hai alzato la voce per un sugo. Sei una brutta persona, sei malato, sei un istigatore, litighi con tutto. Io ti vedevo come un amico, ma sei permaloso e pesante. Speriamo che esci lunedì, devi uscire”. Favoloso ha provato a coinvolgere anche Danilo che però non ha offerto il fianco: “A me puoi dire tutto, mi rimbalza, non mi interessa” e ha ricominciato con Mariana: “Io ho solo detto che hai cose in comune con Danilo, evidentemente fa schifo Danilo”. Il pranzo ha evitato che la situazione degenerasse. Luigi Favoloso è inviso a molti concorrenti che lo ritengono ormai fuori controllo. Anche il Grande Fratello non è entusiasta di come si è comportato: “Mi hanno detto in confessionale che ho dato un quinto di quello che potevo dare. E se do tutto cosa faccio? Brucio la casa?” ha detto con tono supponente lo stesso Favoloso.