Grande Fratello, la gaffe di Matteo Gentili in diretta a Pomeriggio 5

Gaffe in diretta a Pomeriggio5. Barbara d’Urso entra nella casa del Grande Fratello perché per pura coincidenza Matteo Gentili e Alessia Prete si stanno coccolando in giardino. La d’Urso approva la storia perché “lei è una ragazza perbene e molto bella e lui altrettanto, un ragazzo molto serio ed educato”. E però Matteo tradisce Barbarella perché in diretta si sente: “Più che altro lui (Angelo, nda) c’ha voglia del mio c**zo”. La conduttrice dice di non aver capito: "Cosa? Vacanza? Dai una parolaccia ci sta", il pubblico ride.