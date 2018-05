Grande Fratello, Aida Nizar la combattente

Aida Nizar è il personaggio forte e positivo di questo Grande Fratello. La spagnola di origine giordana è un ciclone. Simpatica, antipatica, esagerata, sfiancante, ma come uno tsunami non sarà mai micragnosa o irrisolta. E’ in nomination punitiva per aver detto allo squalificato Baye Dame: “Torna in Senegal” dopo essere stata appellata con “cagna, leva le tue mani zozze, puzzi, fa le valige e torna in Spagna, buffona, affoghiamola in piscina, versiamole un secchio d’acqua, anzi no di p**ì, di acido (diventato ghiaccio secondo la d’Urso)” e altre battute simpatiche come direbbe Luigi Favoloso. L’hanno fatta piangere non una, ma tre volte (“Perché non hanno mostrato il video in cui tutti mi avete accerchiato e io ero in mezzo e voi gridavate come bestie e sembrava un rito del male come fanno le tribù?”) e si è rialzata dando una pista ai concorrentucoli del Gf.

A Lucia Bramieri che soffre la sua personalità ha risposto: “No, non sono un po’ pazza, amo la miiii vidaaa”, al corpo che cammina Mariana ha ribadito: “Se io ho tirato fuori il peggio delle persone è perché esiste”, al gruppo che trovava divertente Alessia che ballava sotto la pioggia ha fatto notare: “Se lo fa lei, dite che è una cosa simpatica, se lo faccio io dite che voglio mettermi in mostra”, a Danilo Aquino che l’ha accusato di aver innescato la rabbia nei suoi confronti, ha risposto secca: “Non è assolutamente vero, non litigavo mi difendevo. Ho evitato 100 litigate”. Aida Nizar è di una schiettezza urticante per chi non vuol essere messo davanti alla verità: “Il pubblico è curioso se crede nelle coppie. Sennò credono più a una vera amicizia” ha risposto a Lucia Bramieri convinta che il pubblico sia curioso di vedere nuove coppie che si formano al Gf. Sempre la Bramieri si dice convinta che la storia di Veronica abbia appassionato, ma la spagnola: “E annoiato, scusami eh”.

Su Aida circola una brutta leggenda smentita da Marco Ferri, ex concorrente del Gf spagnolo: “Per quanto non la sopporti, la storia che ha defecato in casa è una fake news”. Il Gf la inquadra pochissimo, lei impara l'italiano scrivendo frasi sulla scatola dei corn flakes e gioca. Ieri sera ha guardato dritta in telecamera: “Tu, tu, vuoi godere?”. E’ il video più visto sulla pagina ufficiale del Grande Fratello.