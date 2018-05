Bestemmia al Grande Fratello, Veronica Satti rischia la squalifica

Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo e concorrente del Grande Fratello, avrebbe bestemmiato. L’audio non è chiarissimo ma sicuramente dice “porco di...” e poi si porta la mano alla bocca come chi si accorge di aver pronunciato un’espressione fuori luogo. Al GFVip, Marco Predolin e soprattutto Gianluca Impastato, furono squalificati per una mezza frase simile.

Alcuni utenti Twitter hanno condiviso il video in cui Veronica Satti pronuncerebbe l'imprecazione (ATTENZIONE Audio non censurato):