Simone Coccia Colaiuta a rischio, la deputata Pezzopane imita Nina Moric

La deputata Pd Stefania Pezzopane nemmeno un anno fa annunciava le nozze con il suo "toyboy" Simone Coccia Colaiuta: adesso del matrimonio non si parla più mentre il fidanzato è finito in tv (e sulle pagine dei giornali) per la sua partecipazione al Grande Fratello. La parlamentare, evidentemente poco felice della scelta del suo uomo, imita Nina Moric e snobba la conduttrice del reality Barbara d'Urso che in passato aveva sostenuto entrambe le donne e i loro giovani partner. In un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, la Pezzopane ha dichiarato: "Non immaginavo affatto che la trasmissione Grande Fratello usasse strumentalmente e in modo così morboso la mia storia d’amore per raccontare l’esperienza di Simone nella Casa. Stanno facendo di tutto per sottolineare certi aspetti del suo carattere nella speranza, forse, che io mi infastidisca. Purtroppo hanno fatto male i loro conti: conosco molto bene Simone e lui dentro si comporta come meglio crede".



La deputata Pd ribadisce quanto già detto a una trasmissione radiofonica: “Lui fa il suo percorso. Prima che entrasse nella Casa gli ho dato una sola e unica raccomandazione: stai attento alle trappole. Gli italiani che osservano la realtà senza la presunzione di voler giudicare si sono sentiti rappresentati dal modo semplice e sincero con cui vivo, mio malgrado anche sotto i riflettori, la mia storia d’amore. E poi Simone non è il primo fidanzato bello che ho”.