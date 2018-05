Mariana Falace, la bionda desnuda concorrente del Grande Fratello 15, ignara di quello che l’aspetta ha detto: “Mi manca Patty. L’ha nominata Veronica”. Mariana, la campana sempre in tanga all’interno della Casa del GF e dalla "faccia come il… bronzo", non ha mai confessato di aver nominato l’amica Patrizia Bonetti e ha lasciato che il gruppo credesse che fosse stata Aida Nizar (alimentando l’antipatia nei suoi confronti). Non ha detto la verità neppure dopo il comunicato del GF che scagionava la spagnola, ma stasera ha avuto il coraggio di dire: “Mi manca Patty”. Sfacciata e pure un po’ falsa perché a Matteo Gentili ha detto una clamorosa bugia: “Io so chi l’ha nominata, è stata Veronica”. E il ragazzo: “Ma sei sicura?”. “Sicurissima, se lo dico è perché ne sono certa. Però questa cosa da qui non deve uscire”. In pratica ha firmato la sua nomination.



La Falace non si rende conto di essere sotto le telecamere per quasi 24 ore e che Patrizia ora conosce la verità. Un utente, infatti, ha informato l'ex gieffina Patrizia con un commento su Instagram (come se lei già non lo sapesse, nda) e lei, scoperta la verità, ha annunciato: “A proposito dei messaggi che mi mandate, non vi preoccupate, so che è stata Mariana, ci saranno sviluppi e avrà la mia replica a tempo debito”.