Grande Fratello, nessuno si pente. Il branco pensa a Baye Dame e "condanna" Aida

I concorrenti del Grande Fratello 15 non smettono di stupire in negativo. Il richiamo all’ordine di Barbara d’Urso è servito a poco a giudicare dai discorsi degli inquilini della Casa più spiata d’Italia in merito alla squalifica di Baye Dame Dia: “Provvedimento esagerato, è come se ti sfonno lo avesse detto una donna a una donna”. Vladimir Luxuria sottolinea che non hanno capito la gravità delle loro azioni, mentre Platinette ha dichiarato quello che molti pensano: “Hanno fatto passare Aida da vittima a carnefice”.



Filippo Contri, che non sa di essere stato denunciato da Asia Argento per averla definita "faccia di zoc***a", ritiene che l’epulsione sia stato un provvedimento esagerato: "Bastava mandarlo in nomination, la squalifica è troppo". Veronica Satti si è detta convinta che l'italosenegalese fuori dalla Casa sia in grado di riscattare la sua immagine e far capire quanto ami le donne. Danilo Aquino e Luigi Favoloso hanno sposato la tesi: "Lui ha un lato molto femminile. Non è proprio come un uomo che fa quella roba ad una donna. E non avrebbe mai alzato le mani". Filippo ha insistito in una tesi sconcertante per ignoranza e stupidità: “Comunque la cosa non è grave come se l’avesse fatto un uomo etero. Lui è gay lavora con e per le donne, adora le donne, non è come l’hanno descritto. Non so come spiegare… da gay è come se avesse detto te sfonno alla migliore amica o alla sorella”.

Non la pensa allo stesso modo Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che ieri ospite della trasmissione di Emanuela Gentilin su Mediaset Extra, ha evidenziato: “Nel fine puntata di lunedì c’è stata un’inversione di marcia, nel senso che la colpevole è diventata Aida e non più Baye. La provocatrice di professione è un conto, la cattiveria che ti viene fuori in una situazione di difficoltà come la convivenza forzata è ingiustificabile. Mettere questa donna al muro e pressarla tu da uomo quale sei, al di là delle tue preferenze sessuali che non c’entrano nulla in questo caso, stai commettendo un atto di violenza inaudita. Andava subito preso e non sospeso, buttato fuori”. In precedenza, l’opinionista Vladimir Luxuria aveva twittato: “Pensate che il branco abbia capito la lezione dopo l’espulsione di Baye? A giudicare da nomination e atti temo proprio di no”. Si era visto fin dall’immediato dopo puntata che nessuno di loro aveva inteso la gravità dei fatti.