Da #metoo al Grande Fratello, Asia Argento si schiera con Aida Nizar: querelo Filippo Contri

Asia Argento ha deciso di sostenere pubblicamente Aida Nizar, da vittima a colpevole secondo gli autori del GF. L’attrice ha annunciato via Twitter che denuncerà Filippo Contri per “faccia da zoc***a”.



Filippo, uno dei concorrenti del Grande Fratello che doveva essere già a casa, insieme a Danilo Aquino e Matteo Gentili, qualche giorno fa era in giardino e partecipava al gioco delle somiglianze. Danilo ha detto che Lucia Orlando assomigliava ad Asia Argento, ma il neo fidanzato è insorto: “Nooo, ha la faccia da z***a, peggio di un cane. E poi lei è Asia Argento perché Argento”. A stretto giro, l’attrice, sostenitrice del Movimento #MeToo, ha annunciato su Twitter: “Calunnie ogni giorno, piovono querele viepiù”. E da due giorni sostiene gli utenti che chiedono la chiusura del Grande Fratello dopo gli episodi di aggressione verbale e di bullismo nei confronti di Aida Nizar.