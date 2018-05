Luigi Favoloso sotto choc, cerca Nina Moric ma pensa a Patrizia Bonetti

Il daytime del Grande Fratello 15 ha messo in luce le debolezze di Luigi Favoloso in nomination con Aida Nizar (per punizione) e con Alberto Mezzetti e Simone Coccia Colaiuta votati dai coinquilini. L'ex di Nina Moric si sfoga dopo la dolorosa puntata di lunedì scorso e attacca la showgirl croata: "È un'egocentrica".



In confessionale, Luigi ha dichiarato: “Devo andare da Nina, parlare con lei, ho la macchina da lei, ho tutte le cose da lei. Voglio parlare con Nina e poi certo anche con Patrizia. Lunedì è successo di tutto: mi ha lasciato la fidanzata, è uscita la persona con cui stavo bene e ho preso una nomination che non avrei mai avuto. Sono venuto al GF per darle degli stimoli, lei sa perché mi sono comportato così e in fondo non mi dà tutti i torti. Lei per me non c'è stata, io le sono stato vicino, ma le ferite che avevo non sono state risanate. Mi diceva sempre non è il momento ma non può durare un anno e mezzo. È una donna egocentrica e non ha mai pensato alle mie esigenze, ai miei bisogni. Patrizia mi ha dato delle attenzioni che avevo dimenticato e di cui sentivo la necessità".

Sia in confessionale sia con i coinquilini ha parlato di Patrizia Bonetti: “Non so come posso interessarle io visti i suoi ex fidanzati, non sapevo con chi era stata. Sono diversissimi da me. Sono vacillato perché lei mi ha detto cose importanti, se ha recitato, è da Oscar". E Matteo conferma: "Sì ha detto che è l’uomo della sua vita e vuole farci un figlio". Insomma il classico copione dell'uomo che da predatore si fa preda.