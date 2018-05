Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo e ora del Grande Fratello, ha svelato ai coinquilini dettagli della sua vita intima a dir poco vietati ai minori di 18 anni: “Dormo con il phon nel comodino”. In precedenza, aveva ricordato che Selvaggia Lucarelli gli aveva dedicato un lungo post, ma Luigi Favoloso non ha voluto ascoltare.



Ieri notte, seduti in veranda, i concorrenti si stavano raccontando le loro esperienze provate e quando è stato il suo turno, Alberto non si è risparmiato: “Non mi preme venire, anzi, è l’attesa che crea la magia. Io non bado a me, bado a lei. Io mi eccito se lei è eccitata. Posso venire anche dopo tre giorni che faccio l’amore, potrei venire senza toccarmi se la vedo eccitata. Sai qual è il mio segreto? Metterglielo dentro un centimetro e fermarsi. Stare così per venti minuti, deve essere lei a implorarti di metterlo tutto. Quando lo fai, impazzisce e bagna tutto il materasso. Infatti ho un phon nel comodino”. In confronto Rocco Siffredi è una adolescente alle prime armi.



In precedenza Alberto aveva narrato che la giornalista Selvaggia Lucarelli gli aveva dedicato un simpatico post su FB che gli era valso migliaia di contatti in più, soprattutto da parte delle donne. Luigi Favoloso, fervente sostenitore della pagina di cyberbullismo “Sesso, droga e pastorizia” che la Lucarelli ha contribuito a far chiudere, ha replicato stizzito: “Non mi parlare della Lucarelli, non voglio nemmeno sentirla nominare”.