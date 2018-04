Grande Fratello, Nina Moric non ci ripensa e molla Luigi Favoloso (che flirta con Patrizia Bonetti)

Barbara d’Urso annuncia a Luigi Favoloso che Nina Moric lo ha lasciato definitivamente e quello ha la reazione emotiva di un blocco di cemento: “Ok, le parlerò quando uscirò”. Becco e bastonato: perde la Moric e pure Patrizia. “C’è un’attrazione molto forte tra voi due? Magari anche intellettuale”. Ecco sull’intellettuale nutriamo seri dubbi, ma Luigi: “Sì non si può negare, ma per rispetto a Nina voglio parlarne fuori anche se immagino che non sarà contenta e che me ne avrà dette di tutti i colori e non ha tutti i torti”. La d’Urso gli mostra i post della Moric e Favoloso diventa il fabuloso per pulire i pavimenti: “Mi ero accorto che nel rapporto con Nina mancavano alcune cose, Patrizia mi ha dato delle attenzioni che mi mancavano, mi dispiace, le cose non dovevano andare così, ma non sono pentito. Va bene così”. Barbara è stupita: “Ma hai capito che ti ha lasciato?” e quello, che ha capito bene e vorrebbe infilarsi subito nel letto con Patrizia: “Spero di avere la possibilità di parlarle fuori, mi dispiace non doveva finire così. Però le cose tra noi non dovevano andare come sono andate nell’ultimo anno”.

La d’Urso legge l’ultimo post della Moric su Instagram: “L’amore a volte perde, ma non è l’amore in sè a perdere, ma tutto ciò che c’è di cornice. Ho perso la fiducia, mi hai mancato di rispetto e così abbiamo perso noi. E mi piace pensare che forse... eravamo le persone giuste al momento momento sbagliato. E avrai altre braccia che ti stringeranno, altri occhi che ti guarderanno...e conosceranno i tuoi punti deboli. Mi mancheranno le nostre litigate, le nostre risate, le nostre passioni, le nostre conversazioni. Mi mancheranno tanto i nostri viaggi mai scontati, la nostra Siria. Quattro anni pieni di sogni, svaniti in un attimo. E tutto questo lo sto dicendo con amore. Con tutto l’amore che ci siamo promessi ma tu ti sei dimenticato e hai perso... Qui eravamo a Damasco, io ci tornerò perché lì... sai solo tu cosa abbiamo capito, che la felicità non è il successo e non sono i soldi. Ciao Favs.. Niña”.

La conduttrice gli dà l’opportunità di chiamare la Moric, ma Luigi: “Non la chiamo. Le parole di Nina sono importanti, non me l’aspettavo perché nell’ultimo periodo c’erano troppe difficoltà. Nell’ultimo anno si è dimenticata cosa voleva dire stare con una persona, darle amore e rispetto. Ogni mattino si alzava e diceva ‘oggi non è giornata’. Da qui uscirò senza aver fatto un certo tipo di errore e le parlerò, ma lei queste cose dolci non doveva scriverle su FB o Instagram come al suo solito. Patrizia non c’entra, mi ha ricordato solo che merito anche io amore e considerazione. Resto della mia idea, rispetterò me e la mia famiglia. Non la chiamo”. Non commetterà l’errore perché Patrizia è fuori dalla casa del GF.