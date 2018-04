Bullismo e volgarità, il Telefono Rosa chiede l'intervento dell'AgCom

Il web in pressing per un’espulsione di massa senza precedenti dal Grande Fratello15. L’Associazione Nazionale Telefono Rosa, dopo un primo comunicato, insiste (a ragione) sulla linea dura e in un tweet scrive: "Mo’ vedi che ti ammazziamo noi. Ti sfondo. Non mi toccare con le tue mani zozze, ti attacco la muro, sta lurida, sta zozza” Frasi dei concorrenti del GF15. Intervengano AGCOM e Garante Minori. Non è tollerabile e ce lo chiedono in migliaia".

30 aprile 2018