Bullismo e violenze nella Casa, Baye Dame cacciato dal Grande Fratello

Bullismo, violenze e provvedimenti. Il Grande Fratello 2018 si apre con la sfuriata della conduttrice del reality Barbara d'Urso che, dopo aver bacchettato per bene i suoi concorrenti per il "caso Aida" diventato nazionale per la sua gravità, annuncia il primo provvedimento: "I fatti accaduti in settimana sono di enorme gravità - dichiara - Non sono tollerabili né per l’opinione pubblica né per il Grande Fratello. Ci saranno una serie di provvedimenti disciplinari, le aggressioni e la violenza non hanno niente a che fare con lo spirito di questo programma. Si prenderà più di un provvedimento disciplinare - precisa la d'Urso - ma l'aggressione di Baye Dame contro Aida non ha alcuna giustificazione. Sei ufficialmente squalificato dal gioco" annuncia la conduttrice.

Dopo giorni di polemiche arriva così la prima punizione chiesta dall'opinione pubblica dopo le aggressioni del "branco" contro la coinquilina Aida Nizar. Il "Ken umano" Angelo Sanzio commenta il provvedimento senza freni: "Ha pagato lui per tutti, chi se l'è presa nel c**o è stato lui". Tutti gli inquilini della Casa di Cinecittà piangono ma chi aveva promesso di uscire con Baye, in caso di squalifica, alla fine non esce. Né Lucia Orlando (disperata e in lacrime) né Danilo Aquino lo seguono.