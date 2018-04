"Fuori tutti dal Grande Fratello". E Malgioglio guida la rivolta contro la "banda" della Casa

"Fuori tutti dal Grande Fratello". Il web è in rivolta contro la "banda" della Casa di Cinecittà che continua a "perseguitare" l'esuberante coinquilina Aida Nizar con atti di bullismo. L'opinionista Cristiano Malgioglio ha annunciato che stasera, nel corso della puntata del reality, la conduttrice Barbara d'Urso prenderà serie provvedimenti per punire Baye Dame & Co. Si parla di pene esemplari... E l'ex gieffino della scorsa edizione vip non vede l'ora

L'opinionista non conosce ancora quali saranno i provvedimenti del Grande Fratello ma in collegamento a "Chiambretti Matrix" (il programma di Videonews condotto da Piero Chiambretti) ha dichiarato: "Dovesse venire squalificato Baye - come spero - chiederò di uscire dallo studio per protesta quando entrerà per farsi intervistare. Non mi faccio intenerire da lacrime o scuse". Malgioglio inoltre spera che venga squalificato più di un concorrente.