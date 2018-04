Grande Fratello, Patrizia istiga Luigi contro Aida

Patrizia Bonetti è la spalla fidata di Luigi Favoloso, inquilino della casa del Grande Fratello distintosi per una inusitata violenza psicofisica (avrebbe picchiato Alberto Mezzetti a telecamere spente). Bella, ricca, sboccata e viziatissima. Al punto di dare il peggio di sé anche quando parla del padre generoso ma assente. Finora ha dimostrato che l’abito non fa il monaco, che può indossare i vestiti più belli, sfoggiare i gioielli più costosi e avere un fisico perfetto, ma che non basta per essere una signora. Insieme a Danilo Aquino, Baye Dame e Luigi Favoloso è tra le più cattive con Aida Nizar. La 42enne è convinta che le sia amica perché parla in spagnolo con tono mellifluo e comprensivo, invece dietro gliene fa di tutti i colori. Dall’agendina rubata, alle smorfie dietro le spalle, dagli insulti in confessionale alla frase gratuita di ieri sera: “Quella è la crema di Aida? Dai mettiamole dentro della m***a”.