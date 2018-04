Grande Fratello, Mariana la sexy concorrente con un brutto segreto

Mariana Falace, la bionda e sexy concorrente del GF che non disdegna di mettere in mostra le sue grazie (e ne ha motivo), sta vivendo ore di paura. Teme che lunedì sera venga fuori che è stata lei a nominare la sboccata Patrizia Bonetti e non Aida Nizar. Finora ha sempre negato scatenando l’odio del gruppo per l’ultima arrivata. Un atteggiamento non apprezzato dal pubblico. Ieri pomeriggio ha negato perfino l’evidenza. Quando hanno espresso solidarietà per la spagnola, al di là delle mura della casa di Cinecittà, hanno detto anche qualcosa su Patrizia che Baye Dame ha riferito così: “Mi sembra di aver capito Patrizia attenta a Mariana”, ma la bella napoletana, spaventata, ha negato: “noo, hanno detto Patrizia va a casaaa”. Poi è sbiancata in volto quando hanno ricominciato a urlare per mettere sull’attenti Patrizia: “Basta, raga non ascoltiamoli più, questi ci influenzano”. La bionda studentessa, avvezza a qualche bugia di troppo, ha avuto la faccia di bronzo di affermare: “Sapete che ho capito? Che essere veri non paga, bisogna essere pazze e stupide”. Chissà in che categoria rientrerà quando si scoprirà che è stata lei a nominare l’amica Patrizia.