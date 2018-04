Al Grande Fratello delirio di Baye Dame: "Denuncio Aida, lei è raccomandata da..."

La giornata di sabato è stata caratterizzata dal sostengo esterno dato ad Aida Nizar, la concorrente spagnola del Grande Fratello. L’apprezzamento del pubblico ha ottenuto l’effetto di calmare gli animi e di far sciogliere il branco come neve al sole (o quasi). Tutti pronti a fare la questua del chiarimento. Tutti tranne Baye Dame: “Dobbiamo isolarla, è una raccomandata. La denuncio e le levo tutti i soldi”.

Ieri mattina, fra le cose urlate ad Aida Nizar, ce n’è stata una su Tarzan: “Alberto sei un grande perché hai deciso di stare vicino ad Aida”, ma Baye Dame ha smorzato i toni entusiastici della spagnola, attuale concorrente del Grande Fratello: “Ma non è vero…”. Invece era verissimo e l’ha sentito anche Veronica Satti, la problematica figlia di Bobby Solo che ha cercato un punto di incontro con la donna: “Tu mi hai preso in giro come hanno fatto tutti gli altri, ridevi con loro. Gli italiani sono venuti a urlare per una spagnola, significa che si sono accorti di quanto mi avete fatto male”, la Satti prova a ricondurre tutto alla nomination di Patrizia, ma la spagnola: “non è vero perché ti avevo detto e ridetto che sulla nomination qualcuno non dice la verità, magari l’ho anche visto ma non posso dire di più. Ad Alberto ho chiesto scusa perché aveva ragione, prima di andare a dormire ha cercato davvero la mia agendina, te invece mi deridevi. Vuoi raccontarmi la tua storia? No, preferisco non saperla per non cambiare approccio con te”.

Luigi Favoloso, dopo una prima reazione strafottente (“se apprezzano lei e non me sono contento, esco a testa alta”), si è buttato sul letto pensieroso e depresso perché ha capito di aver sbagliato strategia. Anche Danilo Aquino ha cercato di cambiare modi nonostante abbia vaneggiato di cattivi esempi di Aida e di ottimi esempi che ha dato lui (“non ho mai detto una parolaccia”). L’unico che ha continuato a cercare lo scontro con la spagnola è stato il sempre più aggressivo Baye Dame. Prima l'ha accusata di essere razzista (“mi ha detto di tornare in Senegal”, ma la frase è stata smentita dalla donna), poi ha rimarcato che l’ha offeso ripetutamente quando è stato esattamente il contrario. E ieri sera a tavola, era pazzo di rabbia per la presenza della spagnola e i tentativi di ricucire il rapporto da parte dei coinquilini.

Aida scherzava con Mariana: “Mangi con ingordigia” e ha raccontato: “Io non ho il corpo di mia madre, lei mangia e mai ingrassa”, il ragazzo romano con gli occhi iniettati di cattiveria: “Mi raccomando continuiamo a parlare di questa cosa, con quelle due, Mariana e Veronica (avrebbero problemi di alimentazione, nda) che non hanno mangiato nulla”. Aida è rimasta di sasso come Danilo e Lucia Bramieri. Baye ha continuato la filippica mettendo le due ragazze in imbarazzo: “Avete finito tutto nel piatto, vero?” e Veronica: “Ci siamo organizzate per dopo”. Danilo esterrefatto: “Ma scusate che abbiamo detto? Abbiate pazienza, che ne so…” e Aida: “Ma che sta succedendo? Mi potete spiegare?”. Baye Dame si è alzato criticando gli amici: “Tutti voi che le parlate, siete falsi, falsi” e Luigi: “Falsi no però non ha tutti i torti”. E’ finita con Aida sola al tavolo. Lucia Bramieri, un’altra che ha compreso di aver toppato, ha provato a far ragionare l’ex commesso (in giornata aveva criticato perfino i suoi clienti: “Mi fanno pena quelli che aspettano i saldi, cioè che poveracci”): “Ha insultato le ragazze, difendetela poco, ci state a tavola, ci scherzate, ci parlate. Dobbiamo escluderla, va esclusa. Quando ti insulterà e lo farà non venire a lamentarti”, ma la Bramieri: “Se lo farà, le risponderò, se mi insulterà, reagirò. Ma sei carico di questa tensione negativa, calmati. Onestamente questa sera non ha detto niente, non ha fatto niente e non capisco perché reagisci così. Siamo a tavola, tranquilli, ma di che vuoi parlare se non di cibo?”. Il giovane 30enne ha insistito: “La signora di 42 anni non ha chiesto scusa né a me né alle ragazze, ha continuato a parlare di cibo davanti a loro che hanno problemi. Dobbiamo isolarla”.

Sia la Bramieri, sia Matteo Gentili hanno puntato il dito contro Baye Dame sempre alla ricerca di un pretesto per litigare con la spagnola. Ma non è finita perché il ragazzo si è lasciato sfuggire un altro apprezzamento delirante verso Aida Nizar: “Questa è dalla d’Urso un giorno si e l’altro pure, figurati se esce. È raccomandata. Ve pare che la mandano via? Ha privilegi che noi non abbiamo. Vedrai che Barbara D'Urso non la caccia. Ma io la denuncio e le levo tutti i soldi”. Domani sera per Baye Dame ci sarà un brusco risveglio.