Grande Fratello: Barbara d'Urso furiosa, in arrivo pene esemplari per la banda della Casa

Barbara d’Urso a “Domenica Live” anticipa cosa accadrà domani sera all'inizio della terza puntata del Grande Fratello 15. La conduttrice è infuriata per quanto accaduto nella casa ai danni di Aida Nizar e oggi pomeriggio, dopo aver trattato l’addio di Nina Moric a Luigi Mario Favoloso e l’amore tra Simone Coccia Colaiuta e la parlamentare Stefania Pezzopane, ha mandato gli RVM della lite per il tiramisù e ha dichiarato: “Quella è violenza verbale e quasi fisica. Come sapete sono 10 anni che combatto contro la violenza sulle donne e non tollero quello che è successo, come detto io non ci sto! Quando ho visto quelle immagini per me è stato un pomeriggio molto difficile. Sono talmente arrabbiata da 4 giorni che non potete capire. Il GF è un gioco e ci sta litigare, ma questo non è divertimento. Ne parlerò subito in apertura di puntata, dovrò spiegare a tutti loro cosa hanno fatto perché non so se si sono resi conto. Ci saranno dei provvedimenti seri presi in accordo con il Grande Fratello. Baye non è il solo, non solo lui, ci sono altri coinvolti”. Intanto in Casa continua il bullismo nei confronti della provocatrice spagnola: Angelo Sanzio, il Ken umano, ridendo ha detto: "Ti immagini mandano un areo con scritto Aida s**ca" e poco dopo Matteo Gentili a Alessia Prete: "Sputale nel piatto delle sue melanzane".