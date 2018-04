Grande Fratello, Nina Moric scarica Luigi: "Stia lontano da me"

Nina Moric ha lasciato Luigi Mario Favoloso, concorrente bullo del Grande Fratello 15. Ha scritto un lungo post su Facebook dove precisa che non prenderà parte ad alcun programma televisivo dove si parla di gossip e ha ribadito la sua posizione su Instagram. Sul suo profilo Facebook ha scritto: “Mi chiedete perché io sia restia a pubblicare stati o qualsiasi altra cosa; la ragione è molto semplice: ho sperato fino all'ultimo che il mio silenzio di fronte a determinate domande fosse chiaro; le mie priorità sono diverse e non intendo parlare o rispondere su fatti che non mi interessano e rispetto ai quali mi sento totalmente estranea. La vostra insistenza, tuttavia, mi sta costringendo ad evitare qualunque tipo di pubblicazione. Spero che questo chiarisca in via definitiva la mia posizione e che cessi, da ora in avanti, il flusso costante di domande, le quali, ribadisco, non troveranno risposta alcuna. Vorrei inoltre chiarire che non prenderò parte ad alcun programma televisivo dove si parla solo del gossip, ciò ad ulteriore conferma della mia decisione, già espressa più volte in passato, di allontanarmi dal mondo del gossip”.



E ieri su Instagram ha ribadito che la storia d’amore è finita: “Voglio soltanto precisare a tutti quelli che mi fanno le domande: ma lo ami ancora...Sarei un’ipocrita se dicessi che in quattro anni i miei sentimenti sono cambiati. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. La vita continua. Gli auguro ogni bene ma lontano da me. Senza alcun rancore. Ora voglio pensare solo a me stessa e soprattutto alla mia serenità pregando il Signore che finalmente posso abbracciare mio adorato figlio CARLOS”.