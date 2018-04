Grande Fratello, caso Aida: ecco chi sono i due traditori

Gli inquilini del GF proseguono la crociata contro Aida Nizar. Luigi Favoloso, che ha ammesso di sostenere il gruppo violento “Sesso, droga e pastorizia”, è il capobranco: “Sei brutta e tossicodipendente” mentre Simone Coccia e Alberto Merzetti l’hanno abbandonata, sono tornati in gruppo e hanno consolato Baye Dame. Questa mattina, Aida si stava confrontando con Luigi Favoloso: “Non mi guardi mai in faccia” e quello: “Non ti guardo perché sei brutta come la fame in Uganda” poi le ha urlato: “Tu secondo me hai un passato da tossicodipendente altrimenti non si spiega”. Angelo Sanzio si è accodato: “Ma penso che lo sia ancora”. Alle nuove vessazioni, la Nizar non ha replicato.

Le offese gratuite continuano. #GF15 Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: Apr 28, 2018 at 2:08 PDT

Intanto Baye Dame, quello che ieri sera ha detto: “durante la lite con Aida mi sono trattenuto perché posso essere cattivissimo”, ha provato a versare un paio di lacrime sulla presunta frase razzista (non si è vista in diretta ma è stata riferita da alcuni componenti del branco: “Lavati perché puzzi, torna in Senegal”. “Mi dispiace perché ci rimango ancora male e non dovrei” ha detto Baye consolato dai due voltagabbana Simone e Alberto. Coccia: “Non te la prendere, si è visto cosa ha detto, questa esperienza ti servirà per essere più forte. Io ho subito nonnismo quando ho fatto il militare, ma ne sono uscito rafforzato. Tu sei una bella persona” e Alberto Merzetti, riammesso in gruppo per volere di Luigi, ha commentato: “Stai tranquillo, non hai fatto niente di male. L’ultima cosa che hai fatto è stata offrirle il tiramisù”.

Tutto il gruppo ha sbeffeggiato la Nizar e si sono messi d’accordo per evidenziare in puntata la frase contro Baye Dame. Danilo Aquino, amante dell’educazione e dell’ordine di Londra (per sua ammissione), ma che a casa sua è abituato a ruttare e rilasciare flatulenze, ha commentato: “Comunque è stata troppo bella la scena in cui Baye alitava in faccia a quella. Quando vado in studio da Barbara le chiedo di rivedere il video, sai che risate”. Il volgare Matteo Gentili: “Non possono lasciare cadere quella frase, se l’avessi detta io mi avrebbero fatto il c**o”. Angelo Sanzio: “Sicuro prenderanno provvedimenti, Barbara sarà molto incazzata” e Veronica Satti si è fatta prendere da una crisi isterica: “Bastaaaa, non ne posso più di questa pazza. Io voglio uscire, voglio mia madre qui”, “Non pensare a questa st***a” ha risposto Lucia Orlando. E Luigi Favoloso: “Ma sicuro lunedì la espellono, sicuro, è stata una frase razzista di grande ignoranza”. Un uomo completamente dissociato: ieri notte si vantava di sostenere e aiutare la pagina Facebook “Sesso, droga e pastorizia” che pratica il cyberbullismo (vigliaccamente ha fatto il nome solo con il labiale).

Al coro del web che chiede l’espulsione di almeno 3 concorrenti, si è unita anche la voce di Federica Panicucci a Mattino Cinque: “Speriamo che la produzione e Barbara d’Urso non prendano provvedimenti solo verso Baye, ho visto immagini dove le persone coinvolte sono molte”.