Al Grande Fratello la scenata per Patrizia Bonetti. Danilo Aquino insulta Luigi Favoloso

Nuova lite all’interno della Casa del Grande Fratello. Danilo Aquino ha accusato Luigi Mario Favoloso di fare una figura di m***a dentro e fuori la casa per aver dormito con Patrizia Bonetti. Il giovane si è infuriato: “Non vali un c***o”. Il gruppo si è spaccato, mentre Simone Coccia, ossessionato dalla nomination e Alberto Merzetti se la ridono: “E questo perché ieri erano un gruppo unito e invincibile”.

Gli animi si sono scaldati di prima mattina perché Danilo Aquino tanto saccente quanto coatto ha detto a Luigi: “Stai a fa’ una figura di m***a dentro e fuori la casa. Sei fidanzato, cosa deve pensare la tua fidanzata a vederti dormire con un’altra?”, Luigi ha replicato nel modo che gli è consono: “E’ il nulla cosmico, non vale un c***o, giudicasse i c***i suoi, non i miei. E’ l’unico che per emergere ed esistere deve parlare dei c***i degli altri. Ma chi sei? Come fai a giudicare le mia vita. Vuole fare il protagonista, vuole far passare me da m***a e mi dà fastidio. Ha la presunzione di dire che sto facendo una figura di m***a, io ho la presunzione di dire che non è così, lo vedremo lunedì” e rivolto ad Alberto che passava di lì per caso: “Tu sei stupido ma almeno hai una strategia, quello è uno stupido allo sbaraglio”. Si aggiunge pure Angelo Sanzio: “A me ha detto che sono senza carattere, che non potrò arrivare in finale. Ha fatto schifo, schifo, è il primo che sbaglia, imbecille, volevo le scuse ma non me l’ha fatte”. La discussione è andata avanti in giardino perché Danilo non molla mai: “Per me due persone che dormono insieme significa che c’è dell’altro. Potete prendervi gli applausi dell’Italia, io sto a dì quello che penso. Se vedo una cosa e te la dico non puoi dirmi che sono un cog***ne”, “Lo sei un cog***ne. Il tuo obiettivo è provare a mettere in cattiva luce le persone. Io sono sicuro di non stare a fare una brutta figura” è la secca replica di Luigi Favoloso ignaro che Nina Moric lo ha mollato. E Lucia Bramieri: “Danilo è pesante, pesante, insiste fino allo sfinimento. Saranno fatti di Luigi? E’ intelligente, al momento opportuno sarà come affrontare la sua situazione”. Filippo Contri fa notare a Patrizia: “Fossi il tuo ragazzo fuori non sarei contento. E lui pure ha un legame”, la giovane gioca: “Perché come si comporta? Anche io ho un fidanzato fuori e allora?”.

Gran parte del gruppo si scaglia contro Danilo. Baye Dame: “Si vuole imporre ed è pesante, esagera sempre”, Mariana: “Stai parlando di uno che per avergli detto levati di qua pensava che ci stessi a provare” osserva Mariana che ha nominato Patrizia e non ha ancora avuto il coraggio di dirglielo dopo il casino che ha innescato. E Patrizia rivela: “Luigi ha creato un interesse in me, che tipo di interesse non so, è un mio amico, con lui mi sfogo e ci dormo. Se poi ho la faccia di una tr***, un c**o da paura non è colpa mia. Se il nostro rapporto prenderà un’altra direzione, pazienza, non mi posso ammazzare per quello con cui sto, se le cose cambieranno si vedrà, per fortuna ho una famiglia che mi permette di fare quello che c**zo voglio, quando c**zo voglio, nel momento che c**zo voglio. Non ti voglio più? Ti mando a f***lo con un fax, pazienza. Non lo so cosa succederà, se prenderà un’altra strada prenderò il casello e uscirò”. Il padre sarà ancora più orgoglioso. E' bastato un comunicato con possibili provvedimenti disciplinari per far saltare le alleanze.