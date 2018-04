Grande Fratello, nuovo sfregio di Luigi Favoloso. E Aida sbotta: "Vivo coi maiali"

Luigi Mario Favoloso continua a umiliare Aida Nizar nonostante il comunicato del Grande Fratello. Dopo un misterioso episodio avvenuto nella notte, di cui ha riferito Simone Coccia Colaiuta (“è grave che abbiano stretto Alberto in un angolo della piscina e Aida nell’altro, rischiano l’espulsione”), oggi Luigi ha commesso un altro sfregio gratuito nei confronti della spagnola.

Aida stava chiacchierando con Alberto Merzetti quando Favoloso è passato e ha fatto una inequivocabile e scostumato rumore sussurrando “pazza” e “sfigata”. Il gesto ha indispettito la donna che si è sfogata con Alberto: “Mi ha fatto un peto addosso, non è libertà questa, è un’offesa, non puoi giustificarlo dicendo che lo ha fatto apposta per provocarmi. Viviamo in mezzo ai maiali. E vuoi che mangi a tavola insieme a loro? No, mai, devi lasciarmi libera di fare quello che sento. Io faccio quello che voglio ma senza dar fastidio agli altri. Uomini come Luigi è meglio che spariscano”. Poi si è scritta su un taccuino gli epiteti ricevuti. Speriamo che lunedì sera, durante la terza puntata del GF, Barbara d’Urso metta la parola fine a questi comportamenti inurbani.