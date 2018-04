Grande Fratello, giochi "pericolosi" Patrizia Bonetti Luigi Favoloso fidanzato della Moric padre Maldive

Patrizia Bonetti e Luigi Favoloso hanno suscitato perplessità e anche un po’ di facile ironia nel popolo del web per i discorsi fatti giovedì sera. Patrizia ha raccontato al fidanzato di Nina Moric il suo rapporto difficile con il padre che però compare amorevole e sorridente nel video di presentazione al GF: “Mi odia”, ma zero stille di afflizione e tante risate. I social non hanno dimenticato il suggerimento di Luigi: “per superare la nomination prova a fare un piccolo teatrino”. Intanto Favoloso ha sempre più dubbi sul suo rapporto con la Moric volata alla Maldive.



La scena è andata in onda giovedì sera: Patrizia si avvicina a Luigi e gli dice che ha bisogno di parlargli: “Sono preoccupata. Non voglio uscire per non affrontare mio padre, mi dirà che ho fallito. Non mi ha mai detto che è orgoglioso di me, che mi vuole bene, che mi apprezza. Non mi ha mai dato niente d’affetto, ma tutto sotto altri punti di vista” E in effetti le fotografie sul suo profilo Instagram confermano che il babbo anaffettivo è molto generoso economicamente. La 22enne prosegue: “Non mi abbraccia. Non so perché mi odia. Forse perché gli avevano detto che sarei stata un maschio. Lui mi guarda e mi schifa, mi odia, mi odia. Non puoi non rendertene conto, dovresti essere cieca. Vorrei sapere cosa pensa di me, se per caso ha cambiata idea, ma figurati. Quando sono a casa mi dice ‘Ti posso dire che averti in casa è orribile?’. Non viene mai ai miei compleanni. Vorrei che per un volta mi dicesse ‘sono orgoglioso di te’, perché non lo fa? Sono stata sei mesi in ospedale con la flebo perché pesavo 31 kg e non è mai venuto”. Favoloso è assai poco empatico e comprensivo: “Voi donne avete questo vizio di elemosinare attenzioni da chi non ve lo dà. Se si comporta così da 22 anni, fattene una ragione”. Ma l’ex di Ricucci e Vacchi continua: “Non mi ha parlato per tre anni perché stavo con un uomo che a lui non piaceva. Io ho la mamma perfetta, ma mio padre mi fa soffrire. E’ capace di stare 3 mesi senza chiamarmi” e Favoloso (solo per anagrafe): “Se non ti fa stare bene, lascia perdere. Se non l’avrai mai, lascia stare. Punto. Cambia desiderio. Non aspettare. Però basta con questo discorso, io le odio queste cose. E’ lui che non è riuscito a dare, non tu che hai sbagliato qualcosa”. Le confidenze hanno suscitato sentimenti contrastanti: tutti i soldi del mondo non leniscono la mancanza di amore (anche se è meglio piangere su una Rolls Royce che su un autobus, nda) però alla maggioranza dei telespettatori è sembrata una particina mal recitata per suscitare pietà ed empatia così da evitare l’eliminazione lunedì sera. Molti, infatti, si sono ricordati che era stato proprio Luigi a consigliarle un “teatrino” a favore di telecamera e che nel video di presentazione al GF si era definita “figlia di papà” anche se non lo vedeva spesso.

Patrizia scivola nel ridicolo: “Prima di entrare nella Casa, mi ha raggiunto a Roma e mi ha detto con quella faccia di m***a, faccia di m***a, faccia di st***zo ‘Beh, a 22 anni sei riuscita a fare qualcosa con le tue gambe speriamo che te la riesca a portare a termine’. Adesso hai capito perché ho paura di uscire subito?” e quello: “Tecnicamente quello di tuo padre era un complimento”. “Sei una persona intelligente” chiosa Patrizia rivolta a Favoloso, lo stesso che ha dato della “cagna” e del “c**o moscio da 70 enne” ad Aida 24 ore prima. Una cima, non c’è che dire.

La tragedia umana finisce presto in battutacce e scherzi da caserma: “Lo sai Luigi che prima di uscire da qua dobbiamo far pis***re addosso qualcuno?”. Provoca anche il fidanzato della Moric: “Perché dici che se abbracci me ti arrestano e se lo fai con Mariana no?” e l’imprenditore campano: “ Eh un motivo c’è”. Nel frattempo Nina Moric ha osservato tutto ed è volata alle Maldive, lontano da Cinecittà. Ha però avuto il tempo di rispondere a un follower che le chiedeva di non prestarsi a certe sceneggiate, ha risposto: “Mai!!! La mia dignità non è in vendita. Good luck folks.