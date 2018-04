Grande Fratello, Nina Moric delusa dal fidanzato Favoloso: "È impazzito"

Nina Moric delusa da Luigi Favoloso, discusso concorrente del Grande Fratello15. La modella croata non riconosce il suo fidanzato e futuro marito. Il ragazzo, più giovane di 10 anni, tratta le donne come carne da macello, ha rivelato di nutrire dubbi sulla fidanzata e si è pure avvicinato pericolosamente a Patrizia Bonetti. La Moric ha affidato il suo pensiero a Instagram. Rispondendo a un follower ha scritto: “Se lui ha dei dubbi, credimi non riconosco la persona con la quale ho passato 4 anni di vita. Sicuramente il dolore per mio figlio è troppo soffocante e a volte mi isolavo nel mio silenzio. Ma credimi quando se n'è andato mi ha detto che mi amava da morire, che senza di me non può vivere. Si commenta da solo…sto guardando una persona che non conosco...non so chi sia…”.