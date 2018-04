Grande Fratello, il gruppo si spacca per Aida. E Danilo la spara grossa

La carneficina prosegue. Danilo Aquino, uno dei peggiori concorrenti di sempre del Grande Fratello, sta continuando a umiliare Aida Nizar: “stanotte le sco***gio in faccia”. Intanto la bella spagnola e Alberto Merzetti hanno preferito non mangiare con gli altro inquilini dopo le offese di questi giorni e sono stati bollati come “animali”.

Alberto Merzetti ha convinto Aida a non mangiare con gli altri a causa del trattamento ricevuto: “Non mi sembra giusto mangiare in un tavolo dove sono umiliato e giudicato. Preferisco che mi fate un sorriso piuttosto che mi diate da mangiare”. La reazione è stata violenta. Per Danilo: “Questi stanno a fare er circo. Quelle non sono due persone, ma due animali” e Luigi Favoloso: “Meglio uscire dal gioco che finire dallo psichiatra per colpa di questi due”.



Poco dopo Aida ha ripetuto ad alta voce: “Adoro mi vida! Lasciatemi godere e farvi adorare la vostra vita! Adoro Aida”, ma Danilo Aquino, sempre più nervoso perché non riescono a piegarla, ha detto: “Basta urlare, queste cose le fai a casa tua”, ma la donna: “Tu russi e disturbi il sonno degli altri e allora io posso urlare che adoro la mi vida!”. Il romano per tutta risposta l’ha bullizzata. Ha riunito gli altri inquilini intorno a Aida: “Chi dorme vicino a lei? E’ Alessia, sì? Allora, stanotte prenderò il suo posto e inizierò a scor***iarle in faccia, perché a casa mia sco***gio e rutto tutto il giorno, mi piace farlo. Sentirà la puzza de mme** e amen. Tu urli di felicità e io scor***io di felicità”. Inqualificabile.