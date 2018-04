Ermal Meta al veleno contro il Grande Fratello. Dopo il bullismo il cantante sbotta

Al Grande Fratello, la sfuriata di Baye Dame Dia contro Aida Nizar (“ti attacco al muro, non hai ancora visto la mia aggressività, sii un’infelice senza amici, faccia di c***o, leva quelle mani zozze, ti sfonno, abbiamo pulito il tuo vomito a 42 anni”, tra le risatine generali) colpevole di aver provato a mangiare la sua porzione di tiramisù quando voleva, ha suscitato un’ondata di indignazione non solo nel pubblico del GF ma anche in telespettatori casuali.

Come Ermal Meta. Il cantante e commissario di Amici17 con la sincerità che lo contraddistingue ha scritto: “Tutti contrari al bullismo, ma poi permettiamo che accada in tv. Non si fosse capito bene come funziona #miseriaezeronobiltà”.

Tutti contrari al bullismo, ma poi permettiamo che accada in tv. Non si fosse capito bene come funziona.. #miseriaezeronobiltà https://t.co/uFaQtNoMVS — Ermal Meta (@MetaErmal) 25 aprile 2018

Al momento, solo Cristiano Malgioglio ha preso le distanze minacciando di lasciare il programma, Barbara d'Urso e Simona Izzo non hanno ancora condannato l'episodio.