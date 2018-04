Grande Fratello, Malgioglio furioso con Barbara D'Urso molla il reality show

Da nemico ad amico. Cristiano Malgioglio minaccia di abbandonare il Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara d’Urso, se Baye Dame non sarà squalificato per l'aggressione ad Aida Nizar. A riferirlo è il giornalista Alessandro Poeta che in un tweet ha scritto: “Boom, Malgioglio minaccia di abbandonare il reality se non saranno presi provvedimenti immediati contro Baye Dame”. Lo stesso giornalista ha poi rivelato che il cantante gliel’ha dichiarato al telefono. Poche ore prima, Malgioglio aveva pubblicato un post sul suo profilo Instagram: “Baye troppo aggressivo...non mi piace affatto...usa troppo bullismo contro Aida. E questo io personalmente non glielo permetto. Attenzione di non dare messaggi sbagliati”.

