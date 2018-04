Grande Fratello, anche Barbara d'Urso e Simona Izzo si schierano dopo il caso Aida

Barbara d’Urso cavalca l’aggressione di Baye Dame ad Aida Nizar all'interno della casa del Grande Fratello, mentre Simona Izzo prende posizione esprimendo solidarietà alla spagnola.

Nelle anticipazioni di Pomeriggio 5, la d'Urso ha dichiarato: “Ho visto una cosa orrenda, un attacco violento di Baye Dame ad Aida. Tra poco vi dirò qual è il mio pensiero e quali decisioni prenderemo”. Poco prima era stata Simona Izzo a esprimersi sull’inaudito episodio. Sul profilo Twitter ha scritto: “Sono costernata… non è tollerabile che il branco si scagli con violenze verbali e psicologiche contro una persona, in questo caso una donna…. Ciò che è successo non può essere sottovalutato…sono certa che saranno presi gli opportuni provvedimenti”.

E su Instagram ha aggiunto: “Esprimo tutta la mia solidarietà ad Aida e la abbraccio fortemente”. Intanto Cristiano Malgioglio ha minacciato di lasciare il reality se non ci saranno provvedimenti.